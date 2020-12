Gazzetta su Fabian: “È involuto, ma Gattuso crede in lui: in estate Real e Barça lo volevano”

La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra su Fabian Ruiz e il suo momento non propriamente positivo nel Napoli. Dopo essere stato escluso nell’ultima partita, contro la Lazio lo spagnolo dovrebbe tornare nell’undici titolare, in un ruolo che per ora non è riuscito ad enfatizzare il suo grande talento. Ed è proprio su questo che si concentra la rosea questa mattina: Gattuso lo ha confermato quest’estate per renderlo funzionale al suo progetto, in un momento in cui Real Madrid e Barcellona sarebbero state pronte ad investire cifre intorno ai 70 milioni per acquistarlo. De Laurentiis non avrebbe mai valutato l’ipotesi cessione, ma ora il tecnico calabrese crede e punta ancora di far tornare il gioiello spagnolo al suo calcio migliore.

