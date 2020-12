Emergenza Napoli, tridente inedito: ecco cosa chiede Gattuso ai suoi stasera

Niente Mertens, niente Insigne e niente Osimhen. Assenze pesantissime per il Napoli di Rino Gattuso, che questa sera affronterà una Lazio che ha bisogno di punti per ritornare nella lotta per i primi quattro posti. Una vera e propria “sfida di nervi”, come ha intitolato il Corriere del Mezzogiorno di oggi, il quale racconta come Gattuso chieda ai suoi uno sforzo nervoso molto importante visto il calibro della sfida e per colmare il vuoto lasciato dal tridente titolare. Determinazione, cattiveria agonistica e gestione della gara, questo quello che vuole Gattuso, che con Politano-Petagna-Lozano spera di portare a casa un risultato fondamentale nella lotta ai piani alti.

