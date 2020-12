De Laurentiis pretende 18 milioni per Milik, la Juve vuole attendere giugno per averlo gratis

Come riporta l’edizione di oggi del Corriere dello Sport, il Napoli deve continuare a lavorare sulla cessione di Milik. La situazione del polacco è ormai nota da tempo, e De Laurentiis vorrebbe affrettare le operazioni per cederlo a gennaio, togliendo così il rischio di perderlo a zero. Il presidente del Napoli però, non vuole fare sconti, e pretende diciotto milioni per il polacco, che nonostante sia fermo da tempo rimane comunque un giocatore di livello. La Fiorentina per ora sembra la squadra più interessata, ma che soprattutto necessita di un centravanti con voglia di mettersi in gioco. Poi anche la Roma potrebbe farci un pensiero, mentre la Juventus monitora la situazione con attenzione, provando a tenere vivo l’interesse per accaparrarselo a zero a giugno.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI