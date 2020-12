Repubblica – Insigne verso i due turni di stop. Possibile lo sconto di una giornata con il ricorso dopo i chiarimenti con Massa

Lorenzo Insigne, espulso per aver detto all’arbitro Massa “vai a ca***e” contro l’Inter, salterà sicuramente la gara contro la Lazio per squalifica. Il Napoli perderà un altro giocatore in attacco, dunque, considerando le assenze degli infortunati Osimhen e Mertens. Secondo l’edizione odierna de La Repubblica, Lorenzo dovrebbe ricevere due turni di squalifica. Oggi ci sarà la sentenza del giudice sportivo alla quale il Napoli può presentare ricorso per ricevere lo sconto di un turno, soprattutto considerando dopo i chiarimenti tra l’arbitro Massa e il capitano azzurro a fine partita.

