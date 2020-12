Fernando Llorente è, allo stato attuale delle cose, un calciatore in esubero dal Napoli. Dopo un buon inizio di stagione l’anno scorso con Ancelotti, con tre gol in campionato ed uno in Champions, è finito pian piano ai margini della rosa. Con Gattuso ha giocato man mano sempre meno, ed il mercato estivo ha testimoniato la scarsa importanza che lo spagnolo ha nella rosa partenopea. Sono infatti arrivati Petagna ed Osimhen, che si stanno dimostrando all’altezza degli impegni loro dedicati, ed ha rinnovato Dries Mertens. Sempre meno spazio quindi per il centravanti di Pamplona, che è stato escluso anche dalla lista dei calciatori arruolabili in Europa League.

Fernando Llorente

La multa per il padel

A testimonianza del rapporto ormai ai minimi storici c’è un caso avvenuto negli ultimi giorni. Il Napoli ha infatti multato Llorente per aver trasgredito le norme antiCovid. Il motivo? Una partita a padel. La sanzione è indice di una ormai (pare) irrecuperabile rottura, con le due parti in causa che non riescono a venirsi incontro. Gattuso non ritiene Llorente all’altezza, lo spagnolo in estate ha rifiutato tante offerte che non soddisfacevano le sue richieste economiche.

L’interesse della Sampdoria

Il calciomercato però, si sa, non è mai fermo. Sebbene la crisi dovuta al Coronavirus abbia comportato enormi perdite economiche alle società, i rumors sono all’ordine del giorno. Fernando Llorente, in particolare, pare sia finito nel mirino della Sampdoria di Ferrero. I doriani vorrebbero fortemente il centravanti, e sono pronti ad offrire un contratto di sei mesi con un contributo da parte del Napoli sull’ingaggio. Llorente non si è ancora espresso, e aspetta che il suo entourage analizzi al meglio i margini di accordo tra le società. Nel caso in cui la Samp dovesse offrire un anno e mezzo di contratto, la trattativa potrebbe avere un’accelerazione ed andare a buon fine nel corso della prossima finestra di mercato. I blucerchiati sono in emergenza per quanto riguarda il reparto offensivo, a causa degli infortuni di Keita Baldé e Manolo Gabbiadini.

Emergenza Napoli

Emergenza che, però, attanaglia anche il Napoli. Osimhen è fermo da più di un mese a causa di un infortunio alla spalla; Mertens è uscito in lacrime dal campo di San Siro per una distorsione alla caviglia. In questo momento gli azzurri hanno il solo Petagna disponibile come attaccante di ruolo, dato che Arek Milik è fuori rosa e non arruolabile per nessuna competizione. In una situazione del genere l’esperienza ed il carisma di Fernando Llorente potrebbero tornare utili allo scacchiere di Gattuso.