Corbo: “Insigne non è pronto per fare il capitano, doveva esserci comportamento diverso”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il cronista ha detto la sua sull’espulsione ricevuta ieri sera da Insigne. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho visto arbitri far finta di non sentire e non vedere cose ben peggiori. Potete immaginare la squadra, l’arbitro veniva spintonato ed offeso e ha evitato di cacciarlo. Insigne può e deve parlare con l’arbitro, ma deve farlo in modo efficace con modi giusti e parole giuste. Insigne è ancora troppo ruspante per poter fare il capitano. Ottima tecnica, ma fare il capitano è un’altra cosa”.