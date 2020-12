Serie A, sfuma il laboratorio unico per i tamponi. Procede lentamente la trattativa tra Lega e fondi per i diritti tv

La Lega Serie A dice no al laboratorio unico per sviluppare i tamponi di tutte le squadre. Secondo l’assemblea di Lega di ieri, i quattro laboratori contattati, ovvero Synlab, European Network, Dantes Lab e Lifebrain, non offrono sufficienti garanzie relative ai tempi e alla copertura territoriale. Oltre a questo, anche i costi sono maggiori: 200 mila euro in più per ogni società.

Intanto, procede lentamente la trattativa tra la Lega e i fondi Cvc-Advent-Fsi. Agnelli, membro del comitato che sta trattando a nome della Lega, ha spiegato ai presidenti in assemblea la necessità di chiarire alcuni punti prima di arrivare alla firma.

I club avevano approvato, lo scorso 19 novembre, le condizioni presentate dal consorzio dei tre fondi di private equity: 1,7 miliardi per diventare soci al 10% della società company creata per gestire e commercializzare i diritti tv. I tempi stringono e venerdì ci sarà un nuovo incontro.