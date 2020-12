Trevisani: “Granada squadra fastidiosa, non sarà una passeggiata”

Si sono da poco conclusi i sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League che hanno visto il Napoli di Gattuso pescare la compagine spagnola del Granada. Partita da prendere con le pinze secondo il collega Sky Riccardo Trevisani che definisce “fastidiosa” la doppia sfida che vedrà il Napoli impegnato il 18 ed il 25 febbraio 2021, di seguito quanto detto dal giornalista pochi minuti fa in diretta:

“Il Granada ricorda un po’ il Getafe dell’anno scorso, non è una squadra a cui segni facilmente sarà una partita abbastanza difficile, il Granada è una squadra fastidiosa, tipo la Real Sociedad ma non con la stessa qualità, non sarà una partita difficile ma neanche una passeggiata”.