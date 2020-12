Tanti ballottaggi con l’Inter, Gattuso vuole gestire le forze al meglio

Il Corriere dello Sport fa il punto sul Napoli e sulla formazione che potrebbe essere schierata contro l’Inter. Dopo l’Europa League, gli azzurri continuano a giocare durante la settimana, e il turnover e la gestione delle forze diventa fondamentale. Dalla panchina potrebbero tornare in campo alcuni giocatori chiave. Uno su tutti Ospina, che dopo la partita concessa a Meret si rimetterà in porta, poi Mario Rui sulla fascia e Bakayoko in mediana. Dopo la prestazione di Fabian contro la Samp, Demme sembra favorito per partire tra gli undici a San Siro, anche se Gattuso non sarà così frettoloso nelle scelte.

