Un solo punto in dieci giornate per il Napoli femminile e come da previsione è arrivato l’esonero Geppino Marino, che è stato protagonista della doppia promozione dalla C alla A. Come riporta Gianlucadimarzio.com, dovrebbe essere Alessandro Pistoiese, con l’allenatore toscano che potrebbe arrivare a Napoli già oggi.

