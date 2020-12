Moratti snobba il Napoli: “Milan, Juventus e Inter le favorite”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport , commentando la classifica attuale , a sorpresa l’ex patron nerazzurro durante il suo intervento ha completamente snobbato il Napoli, prendendo in considerazione solamente Milan, Inter e Juventus, di seguito le parole di Massimo Moratti:

“Il Milan è sorprendente e sta giocando molto bene, anche ieri ha avuto una partita di quelle che capitano quando stai funzionando, ma sono difficili e particolari, eppure ha saputo riprenderla, senza Ibrahimovic, che quando non c’è si pensa possa essere utile e invece se non c’è capisci che è indispensabile”.

“La Juventus fa sempre paura perché ha giocatori fortissimi. L’Inter dovrebbe avere proprio la spinta di carattere. Quel che deve distinguere la squadra è la grande voglia di vincere, il cuore. L’allenatore è bravo, se si calma. Altrimenti non vince niente. L’ora o mai più non c’è ma certamente non vincendo ci sarebbero polemiche che non facilitano”.