Montervino su Lozano: “Somiglia a Lavezzi, ma trova il goal più facilmente. Il miglior acquisto per il Napoli è stata la cessione di Callejon”

Nel corso della trasmissione Ne Parliamo in Lunedì, in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex calciatore Francesco Montervino sulle prestazioni convincenti di Hirving Lozano. Nello specifico l’ex Napoli è partito dalle dichiarazioni del post partita del mister Rino Gattuso, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Gattuso nel post-partita: “Lozano l’anno scorso aveva poca forza nelle gambe, non riusciva a fare le due fasi. Adesso è ritrovato ed è fondamentale per noi“.

Montervino: “L’anno scorso c’era Callejon e quindi era impossibile per lui imporsi. Il miglior acquisto del Napoli è stata la cessione di Callejon e tante volte rafforzi il mercato con le cessioni.

Si è dato spazio a Lozano e sta anche subendo grandi prestazioni di Politano. Se rimarrà a Napoli per diversi anni, con la massa giusta potrà somigliare al ‘pocho’ Lavezzi. Si somigliano molto, Lozano e più agile mentre Lavezzi era più potente. Lozano corre tanto in verticale mentre Lavezzi correva spesso in orizzontale. Lozano è più forte di testa e trova più facilmente il goal. Tuttavia preferisco Lavezzi perché aveva un carisma incredibile che in questo momento il messicano non dimostra“.