Canale 8, Alvino s’interroga: “Che fine ha fatto Malcuit?”. Arriva la risposta di Pedullà

Durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sul terzino del Napoli, Kevin Malcuit. Non si lascia attendere la risposta dell’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, soffermatosi sulla gestione del terzino francese arrivato durante la gestione di Ancelotti. Ecco quanto evidenziato:

“Vorrei porre una domanda al Napoli: Che fine ha fatto Malcuit? Gli azzurri hanno un calendario fitto di impegni e tutti i calciatori della rosa possono tornare utili. Malcuit non riesce proprio a trovare spazio invece. Non so cosa abbia di preciso e perché non sia stato utilizzato nemmeno in una partita come quella con il Crotone“.

Pedullà ribatte: “Penso che Gattuso abbia già deciso su Malcuit. Non lo ritiene adeguato al suo calcio. Secondo me potrebbe trovare spazio una ventina di minuti in Coppa Italia con un risultato già determinato. Non partirà titolare in partite che mettono punti in palio“.