Petagna: “Se non entriamo bene dalla panchina, il mister ci mangia! Avevo pensato di smettere…”

Alla fine del match tra Napoli e Sampdoria Andrea Petagna, attaccante del Napoli e autore del gol vittoria di oggi, è stato intervistato da Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quarantesimo gol in A alla prima al Maradona? Questa è una giornata speciale per me, vorrei dedicare il gol ai miei. Se gioco ancora è grazie a loro. La vittoria è stata importante e non era facile, dà morale per mercoledì”.

“Quando volevo smettere? Quando sono andato via dal Milan, è stato un periodo difficile. Abbraccio con Gattuso? Aveva predetto il mio gol, grazie a lui sto migliorando tanto. Mi sto allenando su tiri e cross”.

“Io migliorato dal punto di vista realizzativo? In questo momento ci manca Victor, ma io mi sto giocando le mie chances al massimo. Al Napoli non c’è tanto bisogno di giocare per la squadra, devo attaccare la profondità e far gol”.

“Non sempre scontato entrare bene? Dobbiamo entrare per forza a 2000, sennò il mister ci mangia! L’importante è mantenere alta la concentrazione e farsi trovare sempre pronti”.