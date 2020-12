PAGELLE NAPOLI SAMPDORIA – Si è concluso da pochi istanti il match vinto dal Napoli per 2-1 contro la Sampdoria. Gli azzurri sono passati in svantaggio al 20′ minuto con il gol di Jakub Jankto in contropiede. Nel secondo tempo però Gattuso ha fatto entrare Lozano e Petagna al posto di Fabian Ruiz e Politano. Saranno proprio i due nuovi entrati a firmare la rimonta del Napoli.

Di seguito trovate le nostre pagelle per gli azzurri riguardanti il match:

Meret 5,5: Poteva forse fare qualcosa in più in occasione del primo gol, oltre quell’episodio prestazione senza infamia e senza lode.

Di Lorenzo 5,5: Errore di posizione in occasione del gol della Sampdoria con Jankto, poi riesce a riscattarsi parzialmente con una prestazione accorta in fase difensiva e una buona presenza in fase offensiva.

Manolas 6: Quagliarella non pervenuto per 90′, basterebbe questo a spiegare la prestazione dei centrali difensivi azzurri.

Koulibaly 6: Come detto in precedenza per Manolas, la coppia difensiva azzurra annulla completamente Quagliarella.

Ghoulam 6: Un’ora di gioco sufficiente, nulla di più e nulla di meno. Dal 59º Mario Rui 6: Prestazione sufficiente da parte del terzino portoghese, che subentra bene a Ghoulam. Peccato per l’ammonizione nei minuti finali.

Fabian Ruiz 5,5: Impalpabile, non trova la sua dimensione all’interno del match, poca incisività e qualche pallone perso di troppo. Dal 45º Petagna 7: Prestazione solida da parte del centravanti ex SPAL, bel gol sull’assist perfetto di Hirving Lozano che decide il match.

Demme 5,5: Non è in una delle sue giornate migliori e si vede, poco meno di un’ora di gioco e praticamente nessuna giocata degna di nota. Dal 59º Bakayoko 6: Solita diga davanti alla difesa, dopo il vantaggio del Napoli ha dato il meglio di sé, mostrando le sue caratteristiche.

Politano 5,5: Non riesce ad incidere nel corso dei 45 minuti a sua disposizione. Gattuso lo sostituisce alla fine della prima frazione di gioco. Dal 45º Lozano 7,5: Il migliore degli azzurri. Appena entrato in campo cambia la partita con un gol e un assist per Petagna. Un moto perpetuo sulla fascia che fa ammattire Augello.

Zielinski 6: Sottotono rispetto alla fantastica prestazione di giovedì contro la Real Sociedad, ma partita comunque sufficiente per il polacco. Dal 76′ Lobotka S.V.

Insigne 6: Qualche buona giocata e poco altro, la sensazione è che non abbia voluto strafare sapendo di non essere al top della forma. La musica sarà certamente diversa nei prossimi big match che vedranno gli azzurri contro Inter e Lazio.

Mertens 6: Non benissimo da attaccante unico, con l’ingresso di Petagna arretra il suo raggio d’azione e migliora il suo gioco. Condisce la partita con un cross al bacio per il gol del pareggio di Lozano.

