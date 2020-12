SINGO NAPOLI – Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato di Sky Federico Marchetti, Singo al Napoli è una possibilità. Il terzino destro del Torino sta stupendo tutti in questo avvio di stagione, rappresentando una delle pochissime note positive della squadra granata allenata da Giampaolo.

Calciomercato Napoli, chi è Wilfried Stephane Singo

Wilfried Stephane Singo è un terzino destro di diciannove anni (classe 2000) del Torino. Il calciatore è passato quest’anno in prima squadra dopo un anno nella Primavera del club granata. Nonostante l’avvio da incubo del club di Urbano Cairo, il laterale ivoriano si è messo in mostra, complice l’infortunio di Vojvoda che gli ha concesso maggiore spazio. Singo è un giocatore di buona tecnica, ma soprattutto è straripante dal punto di vista fisico. Innanzitutto, un laterale di 1,90m non è cosa comune nel calcio moderno, se poi a questa stazza si aggiungono delle doti fisiche fuori dal comune, è chiaro che se non si parla di un unicum, poco ci manca. Singo nel corso di questa prima parte di campionato ha mostrato di essere molto veloce, sia in progressione, sia nel breve. Ha mostrato tutte le sue doti in proiezione offensiva (due assisti in otto giornate), nonostante lo scarso rendimento della squadra. C’è da migliorare sul piano tattico e delle letture difensive, ma si parla pur sempre di un calciatore che non ha neppure vent’anni.

Singo Napoli, le ultimissime di mercato

Calciomercato Napoli – Come detto, il calciatore ha mostrato tutte le sue doti in quest’avvio di stagione. Non è un caso quindi che su di lui si siano fiondate alcune tra le principali società di Serie A. Tra queste c’è ovviamente anche il Napoli, da sempre attento a questa tipologia di colpi in prospettiva. Gli azzurri infatti stanno cercando un laterale difensivo per il futuro, come testimoniato dall’interesse anche per Zappa del Cagliari. Il calciatore potrebbe finire all’interno di uno scambio tra le due società, visto che la situazione attuale non consente grandi colpi, figuriamoci nel mercato invernale. Da quel punto di vista, nella rosa del Napoli sono diversi i calciatori sul piede di partenza, che potrebbero potenzialmente interessare al Torino: da Malcuit e Hysaj, fino al redivivo Llorente.