ZAPPA CAGLIARI NAPOLI – Secondo quanto riportato dal collega esperto di calciomercato Ciro Venerato, il Napoli starebbe pensando ad un possibile doppio colpo per il futuro. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli evidenziando l’interesse del club azzurro nei confronti di Mattia Zaccagni e Gabriele Zappa.

GABRIELE ZAPPA STIPENDIO

Ciro Venerato, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione sul mercato in entrata del Napoli che, seguendo la sua politica che impone al settore tecnico di acquistare calciatori giovani e di buona prospettiva, avrebbe puntato gli occhi su Mattia Zaccagni e Gabriele Zappa, giovani talenti italiani che hanno impressionato per il rendimento dimostrato sinora in questa prima parte di campionato. Ecco le dichiarazioni del giornalista campano:

“Gli occhi di Giuntoli guardano con attenzione il fantasista del Verona, 25 anni, originario di Cesena e nel pieno della maturità e Napoli potrebbe rappresentare l’ occasione della sua vita.

Dipende anche dal prezzo che il Verona chiederà. Ma azzurri e veronesi hanno ottimi rapporti, vedi l’ affere Jorginho.

Gli occhi del Napoli sono anche per Zappa del Cagliari, gli azzurri dovranno sostituire Hysaj, che senza rinnovo, andrà via a parametro zero. Con il Cagliari i rapporti sono buoni, complice anche il trasferimento in rossoblù di Adam Ounas.

Il Napoli è impegnato anche nella trattativa per Bakayoko che dovrebbe essere confermato in azzurro. Gli azzurri devono trovare i fondi per riscattarlo e proporgli un nuovo contratto. Ma il giocatore franco ivoriano sarà una colonna portante del Napoli”.

Gabriele Zappa, calciatore del Cagliari nel mirino del Napoli, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A. Il classe ’99 è stato prelevato da parte del Cagliari dal Pescara, squadra con cui si è messo in luce alla sua prima esperienza tra i professionisti in un campionato molto impegnativo come la serie B, dimostrando subito di essere un giovane di talento e dagli enormi margini di crescita.

Dopo essersi messo in luce con la Primavera dell’Inter con cui ha vinto Supercoppa, Viareggio Cup e campionato nel 2017/2018, dopo esser stato una delle poche note positive di un Pescara che è riuscito ad evitare la retrocessione in serie C soltanto dopo i playout, il giovane terzino è riuscito ad imporsi anche in serie A, guadagnando la fiducia del suo allenatore Maran.

ZAPPA CAGLIARI NAPOLI PESCARA

Una delle peculiarità che colpisce di più di questo ragazzo è sicuramente la mentalità. A al proposito, durante il primo periodo trascorso a Pescara, nonostante il club abruzzese avesse investito ben 3 milioni per strapparlo all’Inter, Gabriele Zappa è rimasto in panchina senza storcere il naso e osservando attentamente i suoi compagni più esperti per apprendere da loro. Col passare del tempo, grazie alla sua perseveranza e alle sue caratteristiche tecniche che lo rendono un terzino moderno, riesce a guadagnarsi il posto da titolare e a mettere a segno 5 reti e 2 assist.

ZAPPA CAGLIARI NAPOLI

Grande facilità corsa, un’ottima tecnica di base e un’indiscussa intelligenza tattica fanno sì che Gabriele Zappa sia considerato uno dei terzini più promettenti del panorama italiano e non solo. La velocità e l’eleganza con cui conduce il pallone lo hanno reso una spina nel fianco per le difese avversarie nella scorsa stagione e in questo inizio di stagione oltre alla capacità di difendere sia nell’uno contro uno che nelle diagonali difensive.

Nicola Legrottaglie fu tra i primi ad intuirne le anche le doti da laterale offensivo, schierandolo sulla linea dei centrocampisti o addirittura nei tre d’attacco. I 3 gol in 4 partite testimoniano le impressioni del tecnico pugliese confermando la duttilità del calciatore.

Il Cagliari, approfittando del fatto che l’Inter decide di far scadere il termine per esercitare l’opzione di riacquisto, si assicura le prestazioni di Gabriele Zappa che nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco si è dimostrato imprescindibile. Le ottime prestazioni di inizio stagione hanno fatto sì che il ragazzo sia diventato un obiettivo per molti club, tra cui il Napoli.