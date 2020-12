Real Sociedad, Alguacil: “Volevamo vincere per omaggiare la memoria di Maradona. Napoli da Champions. Dedico la qualificazione ai tifosi assenti”

Durante la conferenza stampa al termine di Napoli-Real Sociedad, Alguacil ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato:

“Dobbiamo goderci questo momento e fare i complimenti a tutti per la qualificazione, lo staff ed i calciatori mi permettono di far andare tutto bene e dedico la qualificazione ai tifosi che non sono potuti essere qui stasera.

Cosa ho detto ai miei calciatori al termine della partita? Sono orgoglioso del loro comportamento, abbiamo giocato contro una squadra da Champions League. Volevamo vincere per passare da primi, non è andata così. Potevamo vincere, abbiamo lottato fino alla fine e non ci siamo arresi. Sono contento a metà, siamo una squadra ambiziosa e volevamo vincere anche per omaggiare la memoria di Diego Armando Maradona.

Il gol di Willian José? È stato importante per tutti, lui ha avuto poche opportunità per giocare perchè gli ho preferito Isak, ma si è sempre fatto trovare pronto. Oggi si è fatto notare, anche quando ha avuto poco spazio. Ho sempre saputo che è un attaccante capace di segnare tanti gol, sono contento di lui come di Isak e di Bautista. Sono tre attaccanti che sarebbero titolari in tante squadre della Liga, sono felice e soddisfatto dei miei ragazzi.

Le mie sensazioni? Tutti i miei giocatori meritano tantissimo per quello che stanno facendo, il merito è solo loro. Ho la miglior rosa ed il miglior staff possibile con cui lavorare, con loro tutto è più facile”.