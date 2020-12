Lozano steso da ultimo uomo, rosso netto! Ma l’arbitro non lo vede e assegna il corner

Nella sfida tra Napoli e Real Sociedad non mancano i colpi di scena. Dopo un assedio spagnolo, il Napoli si fa avanti con un azione. Lozano sta per partire verso la porta ma Zubeldia lo ferma in maniera falloso.

Il fallo è evidente e da rosso, visto che è chiara occasione da rete, ma l’arbitro concede solo calcio d’angolo. Non c’è il VAR nei gironi di Europa League quindi non è stato possibile fare un silent check. Viene ammonito, invece, Mertens per proteste.