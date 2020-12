Sfortunato il Napoli che sembrava aver recuperato due pedine molto utili per la partita di Europa League di stasera. Infatti, come riporta il Napoli in un comunicato tramite il proprio profilo Twitter, si sono ripositivizzati i tamponi di Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj. I due andranno immediatamente in isolamento domiciliare.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2020