DOVE VEDERE NAPOLI REAL SOCIEDAD – Dopo la vittoria conseguita in campionato contro il Crotone, gli azzurri si preparano al prossimo impegno in campo europeo. La compagine di Gattuso affronterà infatti la Real Sociedad in Europa League in occasione della sesta giornata della fase a gironi del Gruppo F. Il match si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, calcio d’inizio alle ore 18:55.

Per il Napoli quella contro gli spagnoli è una partita importantissima. Gli azzurri lotteranno per ottenere il pass che consentirà loro l’accesso ai sedicesimi di finale della competizione europea. I partenopei al momento sono primi nel girone a quota 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Real Sociead milita invece ad 8 punti insieme all’AZ Alkmaar, mentre il Rijeka ultimo in classifica è ormai escluso per la lotta alla qualificazione.

Agli uomini di Gattuso basterebbe un pareggio per ottenere il passaggio del turno, ma una vittoria metterebbe da parte ogni dubbio decretando così il primato certo nel girone.

DOVE VEDERE NAPOLI REAL SOCIEDAD

Napoli-Real Sociedad si disputerà oggi, giovedì 10 dicembre, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Calcio d’inizio alle ore 18:55. Di seguito tutte le informazioni per seguire Napoli Real Sociedad in tv e streaming.

Napoli-Real Sociedad sarà trasmessa da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport. Ma non è finita qui, ancora una volta i tifosi azzurri potranno guardare il match anche in chiaro! La partita sarà infatti trasmessa anche in tv, senza alcun abbonamento, sul canale Tv8.

Il match sarà fruibile anche in streaming! Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go pc, notebook, tablet e smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.