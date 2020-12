CROTONE NAPOLI HIGHLIGHTS – La trasferta dell’Ezio Scida tra Crotone e Napoli è stata meno complicata del previsto per gli uomini di Gattuso. La squadra azzurra ha dato sempre l’impressione di essere superiore alla compagine calabrese, che è riuscita ad impensierire il Napoli solo in rarissime occasioni.

Crotone Napoli Highlights, il primo tempo

Il Napoli dopo un brivido nei primi minuti di gioco si è subito messo al comando del match, iniziando a macinare calcio ed occasioni. Alla mezz’ora di gioco è arrivato il gol del vantaggio firmato dal capitano azzurro. Zielinski ha fatto uno splendido movimento fra le linee, riuscendo a ricevere palla e dopo un tunnel l’ha recapitata a Lorenzo Insigne che con il suo marchio di fabbrica, il destro a giro, ha punito Alex Cordaz. Curioso episodio dopo il gol azzurro, con Gattuso che chiama a sé i suoi per una sorta di timeout Da segnalare anche un episodio dubbio riguardante Petagna, che viene atterrato all’interno dell’area del Crotone. Per l’arbitro però non ci sono gli estremi per fischiare il calcio di rigore. Il VAR lascia proseguire il match senza intervenire.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo invece succede praticamente di tutto all’Ezio Scida. All’inizio della ripresa si mette subito in salita per i padroni di casa, che restano in dieci a causa dell’espulsione di Jacopo Petriccione. Il calciatore entra in maniera scomposta con il piede a martello su Diego Demme e dopo l’intervento del VAR viene espulso dal direttore di gara. Da questo momento in poi per il Napoli la partita è stata completamente in discesa. Poco prima dell’ora di gioco è arrivato il raddoppio degli azzurri, con il gol di Hirving Lozano imbeccato alla perfezione da Lorenzo Insigne. Il messicano non si è fatto pregare ed ha battuto Alex Cordaz. Negli ultimi venti minuti di gara Gattuso concede spazio a Dries Mertens sulla trequarti al posto di uno splendido Zielinski. Il belga non si fa pregare e dopo pochi minuti dall’ingresso in campo regala l’assist per il gol del 3-0 di Diego Demme. Partita chiusa e risultato in ghiaccio, ma non si ferma qui il Napoli. Ancora Mertens protagonista che sul tramonto del match regala il pallone giusto ad Andrea Petagna, che con il destro batte Alex Cordaz e sigla il definitivo 4-0.