Gattuso: “Lorenzo deve sorridere per il piacere di allenarsi. É il capitano e deve essere sempre impeccabile!”

Durante la conferenza alla vigilia della gara di Europa League contro la Real Sociedad, il mister Rino Gattuso ha risposto a numerose domande dei giornalisti collegati da remoto.

Nello specifico il mister ha rilasciato dichiarazioni importanti per il capitano Lorenzo Insigne, sul suo momento di forma e sulle dichiarazioni della scorsa settimana quando il capitano fu etichettato come ‘musone‘. Ecco quanto evidenziato:

“Lorenzo ha ritrovato il sorriso dopo i due goal? Lorenzo non deve sorridere perché fa i gol, ma perché deve avere il piacere di allenarsi con noi. Io con lui ho un rapporto schietto, vero e prima di parlare a voi, parlo con lui. Sa che deve comportarsi in un certo modo e sta migliorando in questo. Siamo molto contenti per come sta crescendo, sul campo e caratterialmente. Lui è il capitano, quindi per questo deve essere sempre impeccabile”.