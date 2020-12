SORTEGGIO MONDIALI – Alle 18:00 a Zurigo è andato in scena il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale di calcio del 2022. La rassegna iridata si terrà per la prima volta nella storia in Qatar. Altra particolarità sarà la data del Mondiale, che infatti si disputerà in inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Gli azzurri dopo aver fallito la qualificazione nel 2018 per i Mondiali in Russia con Ventura cercano il riscatto per ridare lustro al calcio dello stivale. L’assenza degli azzurri alla scorsa rassegna iridata ha rappresentato il vero e proprio fallimento di un movimento sportivo. Il movimento calcistico italiano però sembra in ripresa e con lui sembra esserlo anche la Nazionale allenata da Roberto Mancini, che ha dato una dimensione di tutto rispetto agli Azzurri.

Mondiali 2022, il gruppo di qualificazione dell’Italia

Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati sorteggiati all’interno Gruppo C con la Svizzera, l’Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il girone sembra tutt’altro che proibito per gli azzurri, soprattuto se confrontato con quello della scorsa edizione. Per l’accesso ai Mondiali di Russia 2018, come sicuramente ricorderete, l’Italia fu sorteggiata nel girone della Spagna, oltre che con Albania, Israele, Macedonia e Liechtenstein. Proprio la presenza della Spagna “obbligò” gli azzurri a giocarsi lo sciagurato spareggio contro la Svezia, che sappiamo bene come andò a finire. L’Italia è stata inserita all’interno di un raggruppamento da cinque essendo impegnata nella Final Four di Nations League nell’ottobre del prossimo anno assieme a Spagna, Francia e Belgio.

Sorteggi Mondiali, le date delle qualificazioni

Le qualificazioni per il Mondiale inizieranno il 24-25 marzo 2021 per concludersi fra il 14 e il 16 novembre 2021. Si qualificheranno direttamente al Mondiale le dieci prime classificate dei raggruppamenti. Invece tutte le seconde classificate e le due migliori vincitrici della Nations League 2020-21 non qualificate verranno sorteggiate in tre percorsi di spareggio (dal 24 al 29 marzo 2022), che prevedono una semifinale unica e una finale. Le tre vincitrici si qualificheranno poi per Qatar2022.