A CHE ORA GIOCA IL NAPOLI? – Dopo aver pareggiato contro l’AZ in Europa League, il Napoli giocherà contro il Crotone nel match pomeridiano valido per la 10^ giornata di campionato. La partita si giocherà all’Ezio Scida, alle 18:00.

A CHE ORA GIOCA IL NAPOLI E DOVE VEDERE LA PARTITA

A che ora gioca il Napoli e dove si può vedere la partita? È possibile seguire in diretta la partita Crotone-Napoli su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) ma anche in streaming alle ore 18:00. Gli abbonati Sky potranno accedere al sito ufficiale della piattaforma di Sky Go da computer o scaricando l’apposita app su dispositivi mobili (tablet e cellulari). Ma i tifosi possono seguire la partita anche da un altro sito, Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Mentre Goal e diretta.it darà la possibilità di seguire la diretta testuale.

POSSIBILE TURN-OVER PER IL NAPOLI DI GATTUSO

Poiché Osimhen è ancora assente per l’infortunio alla spalla, verrà sostituito dall’ex Spal Andrea Petagna, che con la sua prestanza fisica può dare fastidio ai difensori avversari. Dietro di lui con molta probabilità giocheranno el chucky Lozano, Zielinski e Insigne. Anche Fabian sarà assente, così sarà Demme a prendere posto, insieme a Bakayoko, in mediana, mentre solito ballottaggio tra i pali per Meret-Ospina. Infine posto da titolare per Manolas e Mario Rui. Il modulo dovrebbe essere il solito 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI PER CROTONE NAPOLI

Il Crotone non sta vivendo un buon momento. La squadra è infatti ultima in classifica con soli due punti dati dai pareggi contro Torino e Juventus. Senza dimenticare che i rossoblu hanno la difesa peggiore del campionato, con ben 20 reti subite in sole nove partite di campionato. In ogni caso la squadra di Stroppa vorrebbe rialzarsi provando a strappare qualche punto al Napoli nel proprio stadio. L’allenatore deve però tener conto delle numerose assenze causate da infortuni e diffide.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna.