Alla stazione Maradona non c’è Renica: “Sto sul ca**o a qualcuno? Mi sento offeso”

L’ex difensore azzurro, Alessandro Renica, si è sfogato su Facebook per il mancato inserimento nei murales della stazione Mostra-Maradona. Ecco il post in questione:

“Ma sto sul c***o a qualcuno? Mah…magari sono scomodo e poco appariscente , ma il goal al 119 alla Juventus e unico nella storia di Napoli…comunque sono offeso…Ma chi la ha fatta questa mostra? Vi dico che mi sta sul c***o e non poco…ricordo che ho fatto parte di tutto il ciclo Napoli vincente…Meno male che mi sfogo su Facebook perché è una delusione“…

Uno degli artisti del murales ha poi ammesso che c’è stata una selezione dei giocatori. Non c’era spazio per poter mettere tutti, per questo motivo che mancano alcuni giocatori che hanno fatto la storia del club.