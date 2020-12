Alvino non ci sta: “Non sapevo che De Laurentiis e Giuntoli avessero costruito il dream team!”

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli lo stato di forma del Napoli in virtù del pareggio di ieri sera con l’AZ. In particolare, Alvino si è scagliato contro i detrattori degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sarebbe bello conoscere le aspettative di addetti ai lavori, stampa, giornalisti e tifosi sul Napoli di quest’anno. Tra campionato e coppa lo score del Napoli recita 9 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Tra l’altro, anche quando è uscito sconfitto il Napoli non si è mai trovato in balìa dell’avversario. Forse, per qualcuno che critica a prescindere, avrebbe dovuto vincerle tutte. Non sapevo che Giuntoli e ADL avessero costruito il dream team! Ora grazie ai critici lo so”.