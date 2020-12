I tifosi dell’AZ hanno mostrato a modo loro la vicinanza alla squadra. Poiché lo stadio è vuoto a causa delle norme anti Covid che ben conosciamo, i tifosi olandesi non hanno voluto abbandonare la propria squadra. Come far sentire la propria presenza? Al momento del gol del pareggio i supporter olandesi hanno festeggiato con lo scoppio di numerosi fuochi d’artificio.

