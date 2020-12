Il Borussia Dortmund dedica una maglia a Maradona: la missione di portarla a Napoli affidata a un ristoratore campano

Si chiama Sandro Ferone e ha un ristorante a Dortmund. Napoletano, ha una missione: portare la maglia che il Borussia Dortmund ha dedicato a Diego Armando Maradona, con tanto di numero 10, a Napoli.

Infatti, come rivela Gianlucadimarzio.com, la società tedesca ha pensato a questa iniziativa per omaggiare il Pibe de Oro e sulla maglia ci sono le firme di tutti i giocatori della squadra, entusiasti di contribuire a tutto ciò. Sandro sarà il corriere, forse quello più adatto in città a farlo.

Coincidenza e retroscena: a mangiare sempre al ristorante di Sandro, anche Ciro Immobile, il quale, stasera con la sua Lazio, sfiderà proprio il Borussia, sua ex squadra, nella quinta giornata di Champions League.