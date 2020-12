Diego Armando Maradona ha avuto una storia importante nella sua vita, quella vissuta con Claudia Villafane. Il loro amore è stato sulla bocca di molti, soprattutto per il lussuoso matrimonio celebrato nella Chiesa del Santissimo Sacramento di Buenos Aires, di cui si ricorda soprattutto la torta a otto piani. La donna ha accompagnato le figlie alla camera ardente per salutare un’ultima volta il padre.

CHI È CLAUDIA VILLAFANE

Claudia Villafane è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 22 gennaio 1962. È una imprenditrice e produttrice argentina, di cui Maradona si è innamorato negli anni ottanta. I due si sono fidanzati nel 1984 e sposati nel il 7 novembre 1989. Il loro amore è stato intenso e duraturo fino al divorzio che l’argentina chiese il 7 marzo 1998 per “abbandono della casa”. Maradona volle così la custodia delle figlie, che avevano rispettivamente 15 e 12, e così tra i due nacque un nuovo scontro. Il divorzio arrivò molto più tardi, nel 2004, quando la Villafane annunciò la relazione con Jorge Taiana, attore e uomo d’affari. La coppia ha avuto due figlie, Dalma Nerea e Gianina Dinorah; mentre Claudia era incinta della prima figlia ha saputo del figlio che Diego aspettava da Cristiana Sinagra (Diego JR, ndr.). La donna non ne ha mai fatto un dramma:

“Ho già perdonato Diego per questo, non mi torturerò ancora. E poi non è stato mai fatto alcun esame del DNA”.

TRADIMENTI E DROGA, LA VISIONE DELLA VILLAFANE

I tradimenti del marito (confessati da Diego nella sua autobiografia) e la sua dipendenza verso le droghe hanno influenzato il loro rapporto. Claudia in un’intervista ha ammesso di non essersi resa conto di “quando era drogato, perché non ha mai fatto uso di droghe davanti a me ma che, e lo dico io, l’ha provata per la prima volta in Spagna. Dopo la firma del contratto del Napoli in aeroporto, provò la droga forse per festeggiare ma mia padre non c’entra nulla, non fu lui a dargli la cocaina, è una bugia”.

Erika Merolla