Repubblica – Zielinski la mossa di Gattuso per ridare equilibrio al Napoli

Le sconfitte fanno sempre riflettere, soprattutto uno come Rino Gattuso, tecnico per cui i dettagli in campo fanno sempre la differenza. La batosta col Milan gli ha fatto cambiare qualche idea tatticamente, e i risultati con la Roma sono arrivati. La carta Zielinski si è rivelata fondamentale per ridare equilibrio tattico al Napoli, per non concedere troppo campo alla Roma, inserendo dunque un centrocampista in più e togliendo Politano dal primo minuto per non proiettare troppo la squadra in avanti. Come scrive La Repubblica, è questa la mossa che conferito equilibro alla squadra e ha cambiato l’inerzia di questo Napoli senza Osimhen.

