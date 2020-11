Mihajlovic da brividi, ha fatto vedere ai calciatori le immagini di Maradona per vincere: “Perché non fate come lui?”

Particolare aneddoto raccontato da Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Bologna per 1-0 con il Crotone. I felsinei hanno infatti tenuto la porta inviolata dopo ben 41 gare consecutive in cui hanno preso gol. E il merito della solidità ritrovata – racconta il tecnico serbo – è proprio di Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“Quello zero alla casella gol subiti non l’abbiamo mai visto per quarantuno partite. Questo ci fa capire che noi per vincere dobbiamo farne uno in più dell’avversario, non siamo ancora maturi come le grandi squadre che riescono a chiudere le partite come quella vista oggi.

Per questo ho fatto vedere alla squadra il video delle rincorse di Maradona. Nessuno parlava della sua umiltà, del fatto che essendo Maradona avrebbe potuto permettersi di non fare la fase difensiva. E invece lui rincorreva tutti. Quindi ho fatto vedere i video ai miei calciatori e ho detto: ‘Se lo faceva il più grande calciatore di tutti i tempi, perché non lo fate pure voi?‘”.