GdS – Contro la Roma tocca ai bomber in miniatura

Questa sera al San Paolo alle 20:45 andrà in scena il nono turno di campionato che vedrà protagoniste Napoli e Roma. Con l’assenza di Osimhen in attacco, ancora fuori per l’infortunio rimediato in nazionale, Gennaro Gattuso dovrà affidarsi al tridente leggero, con Politano ed Insigne sugli esterni ad accompagnare Dries Mertens nel ruolo di centravanti. Dietro la punta sarà il turno di Piotr Zielinski, che ha voglia di rimettersi in mostra dopo tempo.

Quello che Gattuso chiede ai suoi è principalmente concretezza sotto porta, sia come ulteriore prova di maturità con la mancanza di Osimhen, sia perché il Napoli è la prima squadra per media tiri in Europa (19 a partita, 7 in porta). Prima per tiri, ma settima in Serie A per gol. Con Petagna in panchina pronto a dare il suo contributo in corso d’opera, ecco che toccherà ai bomber “in miniatura” migliorare le statistiche sotto porta.