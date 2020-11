Attimi commoventi ai quartieri spagnoli: Bruno Conti e la Roma omaggiano Diego, cori e applausi

Splendido omaggio di Bruno Conti. Come promesso, il dirigente della Roma, ha depositato fiori in omaggio di Diego Armando Maradona. L’ha fatto in pellegrinaggio, come Adani ieri, al Murale nel pieno dei quartieri spagnoli.

Bruno Conti è stato accolto da una folla in lutto, ma che non ha fatto mancare un lungo applauso e tanti cori all’ex calciatore giallorosso. Conti si è anche inginocchiato di fronte all’effige di Diego, con la Roma che ha testimoniato il tutto sui social:

Il commovente omaggio di Bruno Conti e dell’#ASRoma a Diego Armando Maradona ❤️ pic.twitter.com/j3zOP6NUPB — AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2020