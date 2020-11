Tuttosport – “È per te Diego!”: Gattuso e la squadra vogliono battere la Roma anche per Maradona

Diego Armando Maradona vivrà sempre nei ricordi di ogni napoletano. E negli ultimi giorni Napoli è diventato un vero e proprio luogo di culto per onorare quello che è stato il più grande calciatore della storia. Lo hanno fatto anche gli azzurri battendo il Rijeka in Europa League ma Gattuso e la squadra vogliono battere anche la Roma domenica sera in una gara complicatissima. “È per te Diego!” vogliono urlare contro le telecamere i calciatori azzurri, perché Maradona è nella mente di tutti loro e contro i giallorossi proveranno a vincere anche per l’argentino. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport.

