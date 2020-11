Scontri alla veglia per Maradona: cariche della polizia, un cameraman in condizioni gravi

La morte di Diego Maradona ha mobilitato tutti i suoi tifosi più appassionati. Sia a Buenos Aires che a Napoli, infatti, si sono riunite migliaia e migliaia di persone per poter salutare per l’ultima volta El Diez. A Napoli c’è stata qualche polemica per gli assembramenti, ma non ci sono stati problemi di ordine pubblico. In Argentina, invece, la situazione non è stata purtroppo tranquilla.

Come riportato da Radio Marte, infatti, a Buenos Aires ci sono stati degli scontri durante il funerale di Maradona. Nel corso di questi tafferugli sono stati registrati dieci feriti ed è grave un cameraman.