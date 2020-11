Caputi: “Con la Roma partita importante, in questo caso la testa fa la differenza. C’è la voglia di riscattarsi e vincere per Maradona”

Il collega Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di Canale 21 parlando a proposito di Napoli – Roma. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per il Napoli con la Roma è una partita molto importante. Se non ci mette qualcosa in più andrà in difficoltà più o quanto è andato in difficoltà con il Milan. Quanto successo a Maradona può influire positivamente o negativamente.

Al di là del lavoro della tattica, tecnica, qualità, la testa fa la differenza. Credo che per il Napoli ora c’è la voglia di riscattarsi per il Milan, la voglia di vincere per Maradona. Vedremo come sarà andata al 95esimo”.