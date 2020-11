Commozione anche in Argentina per la morte del più grande, Diego Armando Maradona. In diretta tv, l’ex portiere della nazionale argentina Sergio Goycochea è scoppiato in lacrime:

“Non volevo, sembrano finte le lacrime in tv. Ma credetemi, per me è come perdere un pezzo della mia vita. Quando l’ho visto nella bara non ci credevo, pensavo fosse uno scherzo”.