GdS – Platini – “Potevo andare al Napoli insieme a Maradona: avrei indossato la 20 per rispetto”

Anche Michel Platini si è unito nel ricordo di Diego Armando Maradona, e lo ha fatto con un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato un particolare retroscena della sua carriera. Di seguito un estratto dell’intervista:

UN CAMPIONE – “Diego aveva tutti i mezzi per essere un campione: il piede sinistro, meraviglioso. Una rapidità che io non ho mai avuto, se non nasci con questi mezzi non diventi Maradona. C’è nostalgia per il passato, fa male sentire che non c’è più, mi dispiace”.

NUMERI DIECI – “Dal Cin aveva provato a portarmi al Napoli, se fossi venuto avrei preso la 20 perché lui era a casa sua”.