Grande commozione a Napoli, dove tifosi e non solo stanno ricordando in tutti i modi possibili Diego Armando Maradona. E anche il club azzurro, questa sera in campo contro il Rijeka per la quarta giornata di Europa League, ha preso una decisione.

I calciatori, riferisce Sky Sport, scenderanno in campo tutti indossando la maglia numero 10 per omaggiare il Dio del Calcio.