In queste ore non potevano arrivare solo parole di cordoglio per Diego Armando Maradona. Così come tutti i più grandi di tutti i tempi, ci sarà sempre una fetta di popolazione a cui sarà indigesta la grandezza di un uomo elevato alla divinità.

Uno di questi casi è quello di Maurizio Gasparri. Il suo tweet, di seguito:

Il più grande calciatore di tutti i tempi pic.twitter.com/89VerWH9Ds — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) November 25, 2020