NAPOLI RIJEKA PROBABILI FORMAZIONI – Dopo la rovinosa sconfitta rimediata in campionato contro il Milan gli azzurri riprendono il loro cammino in Europa League. Il Napoli sarà difatti impegnato della partita di ritorno contro il Rijeka, in occasione della quarta giornata della fase a gironi della competizione europea. Il match si disputerà al San Paolo, giovedì 26 novembre alle ore 21.

Gli azzurri hanno avuto la meglio nel match di andata grazie ad una rete di Demme e ad un autogol della formazione avversaria. I croati erano difatti passati inizialmente in vantaggio grazie ad una goal siglato da Muric. Una vittoria è quello che ci vuole, per non compromettere un cammino che potrebbe farsi più ostico nel prosieguo della competizione. Un successo lancerebbe i partenopei al primo posto infondendo un po’ di fiducia in vista degli ultimi due impegni, sulla carta più complicati e ricchi di insidie.

La classifica del Gruppo F vede infatti Napoli, AZ Alkmaar e Real Sociedad in testa con 6 punti ciascuna. Il Rijeka è in ultima posizione ancora fermo a quota zero.

NAPOLI RIJEKA PROBABILI FORMAZIONI

Gattuso dovrà ancora fare a meno di Ospina, Hysaj e Osimhen: possibile turno di riposo per Insigne. A centrocampo Lobotka potrebbe prendere il posto di Fabian Ruiz accanto a Bakayoko. Possibilità anche per Maksimovic magari al posto di Manolas.

Il Rijeka, d’altra parte, continua ad avere problemi di formazione. Al San Paolo potrebbe optare per una difesa a cinque e la coppia Kulenovic-Menalo in attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.