Il Boca Juniors, squadra in cui ha militato Diego Armando Maradona, stasera non scenderà in campo per la partita di Coppa Libertadores contro l’Internacional. Lutto insuperabile per il club argentino, con il match che è stato rinviato a data da destinarsi.

