CdM pizzica il Napoli: “Eccesso di presunzione?”

Il Napoli è chiamato a vincere contro il Rijeka per poi dare il tutto per tutto contro la Roma. Una doppia sfida alla portata per gli azzurri che devono centrare l’obiettivo Champions quest’anno, considerando anche la rosa a disposizione di Gattuso. Ecco quanto scrive a riguardo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“La squadra di Gattuso è tra le più forti degli ultimi anni, il monte ingaggi è doppio rispetto all’era Sarri e chi è rimasto, oggi dovrebbe aver concluso il percorso di maturità. La prima debolezza sta proprio nel sentirsi forti e pensare che si vince anche senza dare il massimo (eccesso di presunzione?)“