Venerato: “Nessuna lite con Gattuso, ma calciatori infastiditi a causa degli stipendi!”

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso è arrabbiato perché i giocatori del Napoli lo hanno deluso per mancanza di continuità. Il mister ha solo provocato i ragazzi dicendo che se continuano così va via. Ma lui sa che i calciatori lo amano e lo vogliono con loro. Ma le cose vanno bene, anzi: ha fatto festeggiare il compleanno di Maksimovic nello spogliatoio.

So però di un fastidio da parte dei giocatori perché non vengono pagati da luglio per questioni covid. Ma lo stipendio arriverà entro dicembre”.