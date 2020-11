Canale 8, Caiazza: “Koulibaly sembrava uno scolaretto con Ibrahimovic. Devi farti sentire se no sembri uno qualsiasi”

Durante la trasmissione di Canale 8, “Ne parliamo lunedì“, si è discusso della prestazione di Koulibaly. Tra i presenti ha parlato anche Salvatore Caiazza. Ecco quanto dichiarato:

“Ieri Koulibaly sembrava uno scolaretto con Ibrahimovic. Va bene che è ha preso una gomitata del genere ma uno come lui deve far sentire la sua presenza. Così facendo sembrerebbe come un giocatore qualsiasi. Un difensore come lui che viene elogiato ma che poi fa una prestazione del genere, non è accettabile“

Anche Silver Mele aggiunge un commento sul senegalese:

“Koulibaly girava largo da Ibrahimovic. Forse per il grande rispetto che lui aveva verso un campione come lo svedese“.