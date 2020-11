Marolda critico: “Le dichiarazioni di Gattuso hanno creato malumore nella squadra”

Nel corso della trasmissione televisiva Il Bello del Calcio, in onda su Canale 21, il collega Ciccio Marolda ha commentato le dichiarazioni di Gennaro Gattuso al termine di Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato:

“Le dichiarazioni di Gattuso non mi sono piaciute e credo abbiano creato anche un po’ di malumore all’interno dello spogliatoio del Napoli. tutto questo poi, in una squadra che lo scorso anno ha avuto l’ammutinamento. Diciamo che non è il massimo“.