Del Genio critico: “Se il Napoli vince ha veleno, altrimenti no. Vorrei un’analisi tattica più approfondita da Gattuso”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista campano si è soffermato sui problemi realizzativi degli azzurri puntando il dito alla poca concretizzazione delle palle create, critica anche nei confronti di Gattuso reo di poca chiarezza nel commentare i match con pochi approfondimenti riguardo le fasi tattiche di gioco, di seguito quanto detto da Paolo Del Genio:

“Gattuso non parla mai degli aspetti tattici ai microfoni, quando si vince abbiamo il veleno, quando non vinciamo non abbiamo veleno mi farebbe piacere avere delle risposte più tecniche e tattiche da lui”.

“Ultimamente abbiamo anche molti problemi nel creare palle gol, sembra sempre che il terminale offensivo non riesca a sfruttare a pieno le occasioni create, speriamo che Osimhen cresca velocemente e possa diventare lui il terminale giusto per l’attacco azzurro”.