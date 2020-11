Marcolin: “Il Napoli ha una solidità difensiva superiore rispetto al Milan: con Petagna e Mertens sarebbe una partenza sprint!”

Alla vigilia dello scontro al vertice tra Napoli e Milan Dario Marcolin, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli parlando delle possibili soluzioni dal punto di vista tattico della gara. Ecco quanto evidenziato:

“La classifica dice che si affrontano le squadre che giocano il miglior calcio, il Napoli ha una solidità difensiva superiore. Bakayoko lo chiamo “il re del centrocampo del Napoli”, è fondamentale che sia in campo e ha dato sicurezza a tutto il reparto liberando anche le qualità offensive di Fabian Ruiz“.

“Zielinski può essere il vice Mertens per qualità. Può fare il trequartista quando si attacca e giocare a tre a centrocampo quando si difende. Petagna può fare anche la seconda punta, sarebbe una scelta offensiva far giocare Petagna ma a me piace. Con Zielinski c’è più copertura. Oggettivamente Petagna alle spalle di Mertens sarebbe una partenza molto sprint che farebbe intimorire gli avversari”.