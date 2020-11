Gazzetta – Compiuto il primo passo: ora il canale tv della Serie A voluto da ADL può diventare realtà

Nasce il canale tv della Lega Serie A. O, quanto meno, compie un ulteriore passo verso la sua nascita. La svolta sui diritti tv arrivata nell’ultima assemblea di Lega è significativa. Il primo passo è stato trovare l’accordo con i fondi. La Gazzetta dello Sport odierna scrive:

“Negli ultimi tempi Aurelio de Laurentiis aveva presentato ai suoi colleghi uno studio sulle potenzialità di una scelta del genere, e questo lavoro è agli atti del percorso che si sta costruendo verso la nuova media company. Si era stimata una cifra di ricavi per i club di due miliardi e mezzo, più di un miliardo rispetto alle entrate attuali (ma vanno considerati i costi), con un abbonamento a cifre ridotte (30 euro mensili) per l’utente”.

IN COSTA CONSISTE IL CANALE DELLA LEGA Cosa farà dunque questo nuovo canale?

“Il core business dovrà essere quello di diversificare l’offerta e quindi non limitarsi a un prodotto che viaggia in direzione dei diritti tv o su internet. Il problema sarà quello di moltiplicare l’offerta, magari proponendo al mercato la Serie A in abbinata con altri eventi, costruendo un sistema on demand che possa per esempio utilizzare l’archivio delle squadre, costruendo nuove modalità di fruizione sui social network”.